 ولي العهد يلتقي الرئيس التركي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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ولي العهد يلتقي الرئيس التركي

ولي العهد يلتقي الرئيس التركي
المناطق_واس

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله- مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين المملكة وتركيا.
جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي العهد في الرياض مساء أمس فخامة الرئيس التركي.
كما جرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين منها، إلى جانب بحث أوجه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات خاصة المجال الأمني منها وما يتعلق بمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي مدير عام المباحث العامة الفريق أول عبد العزيز بن محمد الهويريني، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى تركيا المهندس وليد عبدالكريم الخريجي.
فيما حضره من الجانب التركي معالي رئيس الأركان العامة الفريق أول خلوصي أكار، ومعالي وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ومعالي وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ومعالي وزير الطاقة والموارد الطبيعية برات ألبايراق، ومعالي وزير الدفاع الوطني فكري إيشيك، وسفير جمهورية تركيا لدى المملكة يونس دميرار، ومعالي نائب عن مدينة شانلي أورفا خليل أوزجان، ومعالي نائب مدينة اسطنبول إسماعيل فاروق أقصو، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة هاكان فيدان، ومعالي مساعد الأمين العام إبراهيم قلين

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