 توقف الرحلات من وإلى مطار أبها.. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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توقف الرحلات من وإلى مطار أبها..

توقف الرحلات من وإلى مطار أبها..
المناطق_أبها

توقفت الرحلات من وإلى في مطار أبها الدولي نظراً للحالة الجوية الراهنة، وأكدت مصادر خاصة في “جوال منطقة عسير ” أن الرحلات الداخلية تم إيقافها وإعادة جدولتها لما بعد الساعة التاسعة من مساء اليوم وفقاً للحالة الجوية في حينه.
وبالنسبة للرحلات الدولية أفاد المصدر أنه تم إعادة جدولة رحلة “أبها – القاهرة” بعد الساعة 12:00 منتصف الليل وستكون عن طريق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إذا سمحت الأجواء في حينه، أما باقي الرحلات الدولية فلم يتم جدولتها حتى الآن، حيث سيتم تنسيق ذلك مع الشركات حسب وضع الأحوال الجوية.

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