توقف الرحلات من وإلى مطار أبها..

توقفت الرحلات من وإلى في مطار أبها الدولي نظراً للحالة الجوية الراهنة، وأكدت مصادر خاصة في “جوال منطقة عسير ” أن الرحلات الداخلية تم إيقافها وإعادة جدولتها لما بعد الساعة التاسعة من مساء اليوم وفقاً للحالة الجوية في حينه.

وبالنسبة للرحلات الدولية أفاد المصدر أنه تم إعادة جدولة رحلة “أبها – القاهرة” بعد الساعة 12:00 منتصف الليل وستكون عن طريق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إذا سمحت الأجواء في حينه، أما باقي الرحلات الدولية فلم يتم جدولتها حتى الآن، حيث سيتم تنسيق ذلك مع الشركات حسب وضع الأحوال الجوية.