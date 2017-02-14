 الدفاع المدني: استعداد كامل لمواجهة حوادث الأمطار في عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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الدفاع المدني: استعداد كامل لمواجهة حوادث الأمطار في عسير

الدفاع المدني: استعداد كامل لمواجهة حوادث الأمطار في عسير
المناطق_عسير
أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي أن المديرية سخرت كافة استعداداتها لمباشرة حوادث الأمطار والسيول بالمنطقة منذ وقت مبكر صباح اليوم مع الهطول المستمر للأمطار بمدينة أبها وكافة محافظات المنطقة.
وأشار العاصمي إلى أن الدفاع المدني بمحافظة رجال المع باشر على اثر امطار اليوم الثلاثاء 1438/٥/١٧ بلاغا عن احتجاز مركبة لا يوجد بداخلها اشخاص بوادي ثفقي بالمحافظة وتم استخراج السيارة ومعالجة الوضع وتسليمها لصاحبها.
كما باشر مدني أبها  على بلاغا عن احتجاز مركبة من نوع باترول لا يوجد بداخلها اشخاص بداخل سيل بوادي ابها
تم استخراج السيارة ومعالجة الوضع وتسليمها لصاحبها.
وباشر مدني احد رفيدة احتجاز باص طالبات في مجرى تصريف السيول باحد رفيدة. مخطط ال بريد وتم اخلاء الباص من الطالبات وسحب الباص ومن ثم اعادة الطالبات وعددهن 45 طالبة وهن بصحة جيده.
كما باشر مدني أبها بلاغا عن احتجاز حافلة تقل عدداً من الطلاب بشعيب مياه بقرية ال معتق طريق ال يوسف غرب مدينة ابها وتم سحب السيارة ومعالجة وضعها ولا اصابات ولله الحمد.
وطالب العاصمي الجميع بتوخي الحيطة والحذر وعدم المغامرة ودخول مواقع السيول وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.. متمنياً السلامة للجميع.
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