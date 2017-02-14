 البيت الحائلي يعيد الحنين لمنازل الماضي الجميل في الجنادرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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البيت الحائلي يعيد الحنين لمنازل الماضي الجميل في الجنادرية

البيت الحائلي يعيد الحنين لمنازل الماضي الجميل في الجنادرية
المناطق_حائل

يعرض جناح حائل المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 31، لمختلف زواره ومرتاديه من مختلف فئات المجتمع تجسيدا لطبيعة السكن القديم في المنطقة ، ومكونات مبانيها في العقود الماضية ، حيث يعرف جناح بيت حائل، بأحقبة زمنية للمنطقة عاصرها من سبقونا ومنهم العديد من كبار السن الذين يحنون لذكراها .

ويجد الزائر لجناح بيت حائل في جهته الشرقية نموذجا للبيت الحائلي بشكله وحجمه الطبيعي وشموخه المعهود وصلابته التي قهرت عوامل التعرية والمبنى من القش والطين والأخشاب والحبال القوية ، ويتكون من ” الليوان وقهوة الشتاء ” في القسم الرجالي ، و ” غرفة المصحن وغرفة الشايب وغرفة البنات والماقد والمروش ” وفي الوسط جزيرة يوجد بها النخل والحمضيات في القسم النسائي .

وتفننت حائل في بناء ذلك النوع من المساكن الطينية ولا يزال منها شاهدا على ذلك الابداع منذ عشرات السنين .

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