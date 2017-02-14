البيت الحائلي يعيد الحنين لمنازل الماضي الجميل في الجنادرية

يعرض جناح حائل المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 31، لمختلف زواره ومرتاديه من مختلف فئات المجتمع تجسيدا لطبيعة السكن القديم في المنطقة ، ومكونات مبانيها في العقود الماضية ، حيث يعرف جناح بيت حائل، بأحقبة زمنية للمنطقة عاصرها من سبقونا ومنهم العديد من كبار السن الذين يحنون لذكراها .

ويجد الزائر لجناح بيت حائل في جهته الشرقية نموذجا للبيت الحائلي بشكله وحجمه الطبيعي وشموخه المعهود وصلابته التي قهرت عوامل التعرية والمبنى من القش والطين والأخشاب والحبال القوية ، ويتكون من ” الليوان وقهوة الشتاء ” في القسم الرجالي ، و ” غرفة المصحن وغرفة الشايب وغرفة البنات والماقد والمروش ” وفي الوسط جزيرة يوجد بها النخل والحمضيات في القسم النسائي .

وتفننت حائل في بناء ذلك النوع من المساكن الطينية ولا يزال منها شاهدا على ذلك الابداع منذ عشرات السنين .