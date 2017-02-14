 ضبط ومداهمة مواقع لترويج المخدرات في عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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ضبط ومداهمة مواقع لترويج المخدرات في عسير

ضبط ومداهمة مواقع لترويج المخدرات في عسير
المناطق_عسير
واصلت قوة المهمات والوجبات الخاصة بشرطة منطقة عسير إنجازاتها الأمنية في ضبط ومداهمة مواقع ترويج المخدرات والعرق المسكر وضبط مجهولي الهوية والمروّجين والتي شملت مدينة أبها وضواحيها وخميس مشيط وبني مالك والسودة وقرى آل عاصم وأحد رفيدة وسراة عبيدة ومركز ردوم ومركز وادي الحياة وذلك بإشراف مباشر من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي وقد تم ضبط الآتي :-
القبض على (٣٠) شخص من الجنسية الافريقية من مروجي المخدرات والعرق المسكر
القبض على (١٠٦) شخص وامراتين من مجهولي الهوية
القبض على (٤٠) شخص من المتسولين من جنسيات مختلفة
ضبط (١٣) مصنع خمر
ضبط (٧٠٣) عبوة مملوءة بمادة العرق المسكر
ضبط (٢٩) برميل مملوء بمادة العرق المسكر
اتخذت الإجراءات اللازمة وتم بعث الأشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص
أوضح ذلك الناطق الإعلامي بشرطة منطقة عسير
الرائد زيد بن محمد الدباش

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