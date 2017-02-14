الأميرة هالة تشيد بما شاهدته من فعاليات تراثية وموروثات شعبية وأمسيات ثقافية وأدبية بالجنادرية

أشادت صاحبة السمو الملكي الأميرة هالة بنت مشاري بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود بما شاهدته من فعاليات تراثية وموروثات شعبية وأمسيات ثقافية وأدبية

، وعبرت سموها عن سرورها بزيارة مهرجان الجنادرية والاطلاع على التراث العريق من حرف وأكلات وفنون شعبية وفعاليات مميزة جمعتها الجنادرية في مكان واحد ممّا مكن الجميع من التعرف على تراث المملكة وموروثها الشعبي ، وقالت: “إن المهرجان يجمع الكبار والصغار فأصبح مكاناً للترابط والتلاحم والتعريف بهذا الإرث الجميل لبلدنا الحبيب لتصبح الجنادرية عرس للثقافة والتراث .

جاء ذلك أثناء زيارتها اليوم لقرية الباحة التراثية المشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية31.

حيث تجولت سموها بأجنحة القرية وأطلعت على أعمال الحرفيات والأسر المنتجة وأجنحة القرية المتعددة كما شملت زيارتها الصالة النسائية بالقرية التراثية واستمعت سموها إلى شرح مفصل من المشاركات عما تحتويه من أركان ومشاركات وأطلعت على عرض لزفة عروس الباحة إضافة إلى الفن النسائي الشعبي مبدئية إعجابها بما شاهدته من موروث للمنطقة والذي يعكس جمالها وتراثها الجميل .

ودونت سموها في سجل الزيارات المعد لهذه المناسبة وقدمت شكرها لكل من أسهم في جمال وإبداع المكان مؤكدة أهمية المحافظة على التراث والموروث للمنطقة.

وفي ختام الزيارة قُدم لسموها درعاً وهدايا تذكارية بهذه المناسبة.

ومن جانبه قدم رئيس وفد منطقة الباحة محمد غرم الله لافي شكره وبالغ امتنانه لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه ومتابعته التي تجسد حرصه الدائم لإنجاح مشاركة المنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة لإظهار ما تتمتع به الباحة إنسانا ومكانا من تراث وحضارة في ضَل الدعم اللامحدود من قبل حكومتنا الرشيدة أيدها الله ، مقدما شكره لسمو الأميرة هاله بنت مشاري بن سعود.