 شرطة جازان تطيح بمهرب القات في سيارة الأموات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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شرطة جازان تطيح بمهرب القات في سيارة الأموات

شرطة جازان تطيح بمهرب القات في سيارة الأموات
المناطق_جازان
تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في دوريات الأمن من القبض على سائق سيارة نقل موتى (شرشوره) تتبع لإحدى الجمعيات الخيرية بجازان لدى قيامه بتهريب كميات من مادة القات المخدر.
 وفي تفاصيل الخبر فقد تم استيقاف سائق سيارة ميكروباص مخصصة لنقل الموتى في إحدى النقاط الأمنية على طريق صبيا _جازان  ولوحظ على سائقها الارتباك وعند التأكد من هويته اتضح انه من جنسية عربية وبتفتيش السياره عثر رجال الأمن على كميات من القات مخبأة اسفل الجثامين المنقوله التي تعود لوافدين من جنسيتين مختلفتين.
 وقد قامت شرطة جازان بتسهيل تسليم الجثامين لذويها وإحالة السائق الوافد إلى جهة الإختصاص.

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