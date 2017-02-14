 تعليق الدراسة غدًا في جامعة الملك خالد ومدارس عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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تعليق الدراسة غدًا في جامعة الملك خالد ومدارس عسير

تعليق الدراسة غدًا في جامعة الملك خالد ومدارس عسير
المناطق_عسير

علقت إدارة تعليم عسير وجامعة الملك خالد الدراسة غداَ الأربعاء في مدارس المنطقة والجامعة نظراً للحالة المطرية المستمرة بغزارة حتى الآن.
فيما انتقد عدد كبير من زوار مواقع التواصل الاجتماعي رسالة بعثها مساعد مدير عام التعليم بعسير “سعد الجوني” لقادة المدارس قال فيها أن “المكان الآمن لأبنائنا الطلاب في مثل هذه الأحوال الجوية هو المدرسة”.
وقالوا أن المفترض من “الجوني” هو متابعة الحالة الجوية وتعليق الدراسة وليس السكوت وعدم التجاوب حتى يصل الطلاب والطالبات إلى المدارس ثم يغرّد متجاهلاً مايعانيه الطلاب والطالبات وذويهم من مخاطر الخروج صباحاً والعودة مساءً لمنازلهم وسط السيول، مشيرين ومن خلال عدد كبير من الصور المتداولة حوادث الطلاب والطالبات الذين تهدد حياتهم السيول، ولازال بعضهم مفقوداً حتى اللحظة..

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