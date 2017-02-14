 الأرصاد تحذر من حالة مطرية على الرياض تستمر حتى الجمعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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الأرصاد تحذر من حالة مطرية على الرياض تستمر حتى الجمعة

الأرصاد تحذر من حالة مطرية على الرياض تستمر حتى الجمعة
المناطق_الرياض

حذر النظام الآلي المبكر للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة, على منطقة الرياض يشمل العاصمة الرياض, والخرج, والدوادمي, والمجمعة, ووادي الدواسر والمحافظات المجاورة.
وأوضحت الهيئة في موقعها الالكتروني أن الحالة المطرية بدأت اليوم الثلاثاء الساعة 3 مساء وستستمر حتى يوم الجمعة 20 / 5 / 1438 هـ في تمام الساعة 3 , بمشيئة الله تعالى.
وأفادت أن الحالة تأتي استمراراً لتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بسب الغبار, مبينة أنه من مساء يوم الخميس المقبل تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي مصحوبة بنشاط الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الافقية

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