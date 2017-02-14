طوارئ عسير تباشر كم كبيرمن البلاغات بسبب الأمطار

واصلت أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة الخدمات جهودها عبر تلقي البلاغات عن طريق إدارة الطوارئ بالأمانة حيث تلقت أكثر من 300 بلاغ حتى ساعة إعداد هذا الخبر ، بالاضافة الى دعم وزيادة معدات الأمانة والكوادر البشرية .

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للأمانة م. سعيد الشهراني وقال : أن الطوارئ باشرت عدد من البلاغات ومنها :

نفق حي الضباب الذي تم اغلاقه احترازيا لشفط المياه

وموقع مقابل الزكاة والدخل ، و على تقاطع الحزام مع طريق الملك فهد ، و4 مواقع في حي الموظفين

10 حي المنسك ، وعلى طريق قريقر مقابل الجامعة ، وفي حي النميص بالقرب من مستشفى قوى الامن ، وموقع مقابل الغرفة التجارية ، و عدد من المواقع بحي العرين ، وموقع حي الربوه خلف الشؤون الصحية ، وعلى شارع الامير سلطان مقابل الريحانه مول ، و في المحالة مخطط المشارف والحي المقابل لها ، وفي مدينة سلطان بحي الزهور .

وأهاب الشهراني بضرورة توخي الحذر واتباع اجراءات السلامة ، وقال بأن التنسيق قائم بين الأمانة والجهات المعنية لرصد ما خلفته الأمطار في المنطقة ، وستواصل الأمانة خطة الطوارئ المصممة مسبقاً بالإضافة إلى رصد مواقع تجمعات المياه