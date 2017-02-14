 طوارئ عسير تباشر كم كبيرمن البلاغات بسبب الأمطار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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طوارئ عسير تباشر كم كبيرمن البلاغات بسبب الأمطار

طوارئ عسير تباشر كم كبيرمن البلاغات بسبب الأمطار
المناطق_عسير
واصلت أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة الخدمات جهودها عبر تلقي البلاغات عن طريق إدارة الطوارئ بالأمانة حيث تلقت أكثر من 300 بلاغ حتى ساعة إعداد هذا الخبر ، بالاضافة الى دعم وزيادة معدات الأمانة والكوادر البشرية .
أوضح ذلك المتحدث الرسمي للأمانة م. سعيد الشهراني وقال : أن الطوارئ باشرت عدد من البلاغات ومنها :
نفق حي الضباب الذي تم اغلاقه احترازيا لشفط المياه
وموقع مقابل الزكاة والدخل ، و على تقاطع الحزام مع طريق الملك فهد ، و4  مواقع في حي الموظفين
10 حي المنسك ، وعلى  طريق قريقر مقابل الجامعة ، وفي حي النميص بالقرب من مستشفى قوى الامن ، وموقع مقابل الغرفة التجارية ، و عدد من المواقع بحي العرين ، وموقع حي الربوه خلف الشؤون الصحية ، وعلى شارع الامير سلطان مقابل الريحانه مول ، و في المحالة مخطط المشارف والحي المقابل لها ، وفي مدينة سلطان بحي الزهور .
وأهاب الشهراني بضرورة توخي الحذر واتباع اجراءات السلامة ، وقال بأن التنسيق قائم بين الأمانة والجهات المعنية لرصد ما خلفته الأمطار في المنطقة ، وستواصل الأمانة خطة الطوارئ المصممة مسبقاً بالإضافة إلى رصد مواقع تجمعات المياه

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