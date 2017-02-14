أمير مكة يوجه بالاهتمام بمساجد الطرق المؤدية للمسجد الحرام

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، على أهمية العناية بمساجد الطرق خصوصا في الطرق الرابطة بين العاصمة المقدسة والمدن الأخرى كونها واجهة يمر بها قاصدي المسجد الحرام.

وشدد أمير منطقة مكة المكرمة لدى استقباله في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة مؤخرا ، رئيس مجلس إدارة وأعضاء المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق ، على ضرورة العناية بتلك المساجد وصيانتها بشكل مستمر لتعكس واقعاً حضارياً عن المملكة سيما وأن مكة المكرمة والمدينة المنورة النافذة التي يطل علينا من خلالها القادمون من الخارج .

وخلال اللقاء استمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن دور المؤسسة التي تُعنى بمساجد الطرق السريعة ومرافقها وعمارتها ونظافتها وصيانتها تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، كما اطلع أمير المنطقة على خطط المؤسسة ومشاريع المستقبلية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وتتولى المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق حالياً الإشراف بعد إنشاء هيئة استشارية لها في منطقة مكة المكرمة على بناء وصيانة 9 مساجد ويجري العمل على تحديد مواقع جديدة للعمل عليها خصوصا طريق الهجرة ، فيما يتوقع أن يصل العدد إلى 15 مسجداً خلال الفترة المقبلة.