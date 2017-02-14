الغذاء الصحي بالابتدائية 64 بالطائف

نفذت الابتدائية الرابعة والستون بالطائف برنامج ( الغــذاء الصحي ) تحت إشراف المرشدتان الصحيتان / لطيفة العتيبي وهند الشهري بالتعاون مع معلمات وطالبات الصفوف الأولية.

وقد ألقت قائدة المدرسة أ نورة الثبيتي كلمة عن الغذاء الصحي وأهميته لنمو الطالبات وتحصيلهن العلمي وتجنب كثير من أمراض العصر.

وأعربت عن شكرها للمعلمات؛

والمرشدتان الصحيتان لطيفة العتيبي وهند الشهري.

وتسعى اللجنة الصحية المدرسية إلى وضع برامج واستراتيجيات لتعزيز الصحة من خلال تعديل السلوك الغذائي في المدرسة لما له من أهمية في التحصيل العلمي والنشاط العام للطالبات