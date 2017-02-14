 الغذاء الصحي بالابتدائية 64 بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير الشرقية: رشدوا استخدام الماء والكهرباء الغذاء الصحي بالابتدائية 64 بالطائف أمير مكة يوجه بالاهتمام بمساجد الطرق المؤدية للمسجد الحرام طوارئ عسير تباشر كم كبيرمن البلاغات بسبب الأمطار الأرصاد تحذر من حالة مطرية على الرياض تستمر حتى الجمعة الأميرة هالة تشيد بما شاهدته من فعاليات تراثية وموروثات شعبية وأمسيات ثقافية وأدبية بالجنادرية تعليق الدراسة غدًا في جامعة الملك خالد ومدارس عسير ماذا لو لم تتدخل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن؟ شرطة جازان تطيح بمهرب القات في سيارة الأموات الإتصالات السعودية: مشكلة تقنية في بوابات الإنترنت ونعمل على حلها ضبط ومداهمة مواقع لترويج المخدرات في عسير البيت الحائلي يعيد الحنين لمنازل الماضي الجميل في الجنادرية

الغذاء الصحي بالابتدائية 64 بالطائف

الغذاء الصحي بالابتدائية 64 بالطائف
المناطق_عادل الزهراني

نفذت  الابتدائية  الرابعة  والستون  بالطائف برنامج ( الغــذاء الصحي ) تحت إشراف المرشدتان الصحيتان / لطيفة العتيبي وهند الشهري  بالتعاون مع معلمات وطالبات  الصفوف الأولية.

وقد ألقت قائدة المدرسة أ نورة الثبيتي  كلمة عن الغذاء الصحي وأهميته لنمو الطالبات وتحصيلهن العلمي وتجنب كثير من أمراض العصر.
وأعربت عن  شكرها للمعلمات؛
والمرشدتان الصحيتان لطيفة العتيبي وهند الشهري.
وتسعى اللجنة الصحية المدرسية إلى وضع برامج واستراتيجيات لتعزيز الصحة من خلال تعديل السلوك الغذائي في المدرسة لما له من أهمية في التحصيل العلمي والنشاط العام للطالبات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>