تعليق التدربب في الكلية التقنية بابها وفروعها

علقت إدارة الكلية التقنية بابها التدريب غداَ الأربعاء في الكلية التقنية بابها وكلا فرعيها بحي الموظفين ورجال ألمع للمتدربين والمدربين ، نظراً للحالة المطرية المستمرة على المنطقة بغزارة حتى الآن ، لذلك جرى التنوية بالعلم للجميع

أوضح ذلك مدير العلاقات العامة والاعلام بالكلية التقنية بأبها المهندس إبراهيم بن مرفت .