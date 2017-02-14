 تعليق التدربب في الكلية التقنية بابها وفروعها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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تعليق التدربب في الكلية التقنية بابها وفروعها

تعليق التدربب في الكلية التقنية بابها وفروعها
المناطق - أبها

علقت إدارة الكلية التقنية بابها التدريب غداَ الأربعاء في الكلية التقنية بابها وكلا فرعيها بحي الموظفين ورجال ألمع للمتدربين والمدربين ، نظراً للحالة المطرية المستمرة على المنطقة بغزارة حتى الآن ، لذلك جرى التنوية بالعلم للجميع
أوضح ذلك مدير العلاقات العامة والاعلام بالكلية التقنية بأبها المهندس إبراهيم بن مرفت .

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