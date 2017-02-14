 إطلاق صافرت إنذار سد أبها احترازي.. ولاخطر أبداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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إطلاق صافرت إنذار سد أبها احترازي.. ولاخطر أبداً

إطلاق صافرت إنذار سد أبها احترازي.. ولاخطر أبداً

تفاعلاً مع ما يتم تداوله في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حاليا بشأن إطلاق صافرات الإنذار الآلي بسد وادي أبها، تود خدمات المياه بمنطقة عسير أن توضح بأن إطلاق الصافرات يتم بشكل آلي، وذلك حال وصول كمية مياه السد لمنسوب معين وتحديداً عند نقطة المفيض، وهذا الإطلاق الآلي يحدث كإجراء احترازي وفقا لأنظمة وإجراءات الامن والسلامة للدفاع المدني على السدود، علما بأنه لا مخاوف من فيضان سد أبها والأمور تسير بشكل مطمئن.
أوضح ذلك متحدث خدمات المياه بمنطقة عسير المهندس علي القاسمي.

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