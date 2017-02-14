المملكة تُدين وتستنكر الانفجار الذي وقع في مدينة لاهور الباكستانية وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع في مدينة لاهور الباكستانية، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجدد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية، مقدماً العزاء لذوي الضحايا وللشقيقة باكستان حكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.