جامعة الملك سعود تدرج رؤية المملكة 2030 في مناهج السنة الأولى المشتركة

أدرجت جامعة الملك سعود رؤية المملكة 2030 في مناهجها، وذلك ضمن مقرر ريادة الأعمال بعمادة السنة الأولى المشتركة الذي يهدف إلى تنمية مهارات ريادة الأعمال وتوليد الأفكار الريادية ومهارات سوق العمل، علاوة على نشر ثقافة العمل الحر بين طلبتها لتؤهلهم للنجاح في تنفيذ المشاريع الريادية سواء المبتكرة أو المطورة.

وأكد معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر حرص الجامعة على إدارج كل جديد ضمن مقرراتها التي تقدم لطلابها، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 حملت العديد من الدلالات التي تؤسّس لمستقبل مشرق للمملكة في الأعوام المقبلة بإذن الله.

وأفاد الدكتور العمر أن الرؤية جاءت لترسم مسيرة الوطن الاقتصادية والصناعية والإنتاجية حتى عام (2030) مركزة على نقاط القوة لدى المملكة لتعزيزها، مؤكداً أن تأهيل الشباب منذ وقت مبكر مرتكز أساسي، فالرؤية وضعت من أجلهم ومستقبلهم .

وقال العمر:” أن إدراج الرؤية في مناهج الجامعة خطوة من الخطوات العديدة التي تقوم بها جامعة الملك سعود “، مشيراً إلى أن الجامعة أنشأت مكتباً خاصاً لتحقيق الرؤية وبدأت فعلياً في وضع الخطط التي سيتحقق من خلالها تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله -.

واختتم العمر تصريحه بالدعاء للمولى الكريم أن يحفظ قائد النهضة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يبارك في عمره وعمله، وأن يعينه ويشد أزره بعضديه سمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، وعلى حكومتنا الرشيدة عزها وتمكينها.

من جهته أكد عميد عمادة السنة الأولى المشتركة الدكتور نامي الجهني أن العمادة بدأت منذ إقرار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من قبل مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على إدارج الرؤية في مناهجها ،مشيراً إلى مقرر ريادة الأعمال، الذي يدرسه طلاب السنة الأولى المشتركة ضمن مقررات قسم مهارات تطوير الذات، فقد تضمن المقرر بجلسته الرابعة “المملكة وريادة الأعمال” الحديث عن رؤية المملكة 2030 ومستقبل ريادة الأعمال، ضمن محورها الثاني “اقتصاد مزدهر” الذي يركز على دور ريادة الأعمال في تحقيق نقلة نوعية في تنويع القاعدة الاقتصادية لزيادة موارد المملكة غير النفطية، فكان الاهتمام بتنمية مهارات الطلاب ومعارفهم ومساعدتهم في استكشاف فرص البيئة المحيطة بهم، وتحفيزهم على إنشاء وإدارة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، من خلال التركيز على التعليم والتدريب المستمر وتقديم معلومات ومهارات عملية تطبيقية لدراسة الجدوى وما يتعلق بها، علاوة على الأنشطة اللاصفية التي تربطهم بموقع الرؤية المخصص على الشبكة المعلوماتية.

وقال الجهني :” إن العمادة بالإضافة إلى ذلك؛ فقد خصصت ركناً في مدخل العمادة يهدف إلى نشر محاور الرؤية بين طلاب السنة الأولى المشتركة بتزويدهم كتيبات ومطويات وملخصات لرؤية المملكة 2030 “.

واختتم الجهني تصريحه بالدعاء للمولى جلت قدرته أن يحفظ ولاة الأمر وأن ينفع بما قدموا لطلابنا في حاضرهم ومستقبلهم.