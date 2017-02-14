 تسمية رؤساء لجان مجلس المنطقة بالتصويت.. أمير نجران: تجردوا من العوامل الهدامة للتنمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تسمية رؤساء لجان مجلس المنطقة بالتصويت.. أمير نجران: تجردوا من العوامل الهدامة للتنمية مدير تعليم جدة يُدشن معرض “نبض الفن3” نيابة عن سمو أمير منطقة القصيم .. وكيل إمارة القصيم يشهد انطلاقة مؤتمر مستقبل الزراعة والمياه والبيئة متحدث صحة عسير: بدأنا بإخلاء بعض الحالات من العناية بمستشفى عسير جامعة الملك سعود تدرج رؤية المملكة 2030 في مناهج السنة الأولى المشتركة المملكة تُدين وتستنكر الانفجار الذي وقع في مدينة لاهور الباكستانية وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى إطلاق صافرت إنذار سد أبها احترازي.. ولاخطر أبداً صافرات الانذار إجراء احترازي وليس هناك أي خطوره.. أمير عسير يوجه بتكثيف الجهود جراء الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة بالفيديو ..شرطة مكة تنفي حادثة القتل في رنية تعليق التدربب في الكلية التقنية بابها وفروعها مدني عسير يدعو أهالي المنطقة إلى متابعة حالة الطقس والتقيد بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة أمير نجران يشيد بجهود هيئة الأمر بالمعروف في مكافحة الجرائم المعلوماتية

تسمية رؤساء لجان مجلس المنطقة بالتصويت.. أمير نجران: تجردوا من العوامل الهدامة للتنمية

تسمية رؤساء لجان مجلس المنطقة بالتصويت.. أمير نجران: تجردوا من العوامل الهدامة للتنمية
المناطق- نجران

حثّ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أعضاء مجلس المنطقة المعينين حديثًا على بذل وافر العطاء بكل جد وإخلاص، لخدمة الوطن والمواطن الكريم في المنطقة.

وفي مستهل ترؤس سموه الجلسة غير العادية الأولى لمجلس المنطقة، للعام المالي الجاري، والمخصصة لتسمية رؤساء اللجان المنبثقة، شدّد سموه على الالتزام بأدوار المجلس، والتجرد من العاطفة والعوامل الهدامة لخطط التنمية، وقال “نجران أمانة في أعناقنا، ونحن في تحدٍ مع الذات من أجل خدمة المواطن في هذه المنطقة العزيزة”.

وتعزيزًا لمبدأ الشفافية، فقد قرر سموه أن تكون تسمية رؤساء اللجان عبر تصويت أعضاء المجلس على المرشحين، بعد أن يرشح العضو نفسه لرئاسة اللجنة، حيث جرى انتخاب أمين منطقة نجران، المهندس فارس بن مياح الشفق، لرئاسة لجنة الاحتياجات والمرافق العامة وتنسيق الخدمات، بحصوله على 18 صوتًا، والعميد متقاعد مانع بن صمعان بن جابر بن نصيب، لرئاسة اللجنة الاجتماعية والأسرية، بـ19 صوتًا، ومدير عام التعليم بالمنطقة، الدكتور محسن بن علي الحكمي، للجنة التعليم والثقافة والشباب والإعلام، بـ13 صوتًا.

وانتخب أكثرية أعضاء المجلس زيد بن علي بن شويل آل سليمان، لرئاسة لجنة متابعة المشاريع، بـ17 صوتًا، ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، صالح بن محمد آل مريح، لرئاسة اللجنة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، بـ17 صوتًا أيضًا.

ولعدم ترشح عضو آخر  في لجنتي الخدمات الطبية، والزراعة والمياه والمراعي والغابات والبيئة، فقد تقرر أن يكون مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، خالد بن عايض العسيري، رئيسًا للجنة الأولى، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة، المهندس محمد بن علي الشهري، رئيسًا للثانية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>