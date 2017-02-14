تسمية رؤساء لجان مجلس المنطقة بالتصويت.. أمير نجران: تجردوا من العوامل الهدامة للتنمية

حثّ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أعضاء مجلس المنطقة المعينين حديثًا على بذل وافر العطاء بكل جد وإخلاص، لخدمة الوطن والمواطن الكريم في المنطقة.

وفي مستهل ترؤس سموه الجلسة غير العادية الأولى لمجلس المنطقة، للعام المالي الجاري، والمخصصة لتسمية رؤساء اللجان المنبثقة، شدّد سموه على الالتزام بأدوار المجلس، والتجرد من العاطفة والعوامل الهدامة لخطط التنمية، وقال “نجران أمانة في أعناقنا، ونحن في تحدٍ مع الذات من أجل خدمة المواطن في هذه المنطقة العزيزة”.

وتعزيزًا لمبدأ الشفافية، فقد قرر سموه أن تكون تسمية رؤساء اللجان عبر تصويت أعضاء المجلس على المرشحين، بعد أن يرشح العضو نفسه لرئاسة اللجنة، حيث جرى انتخاب أمين منطقة نجران، المهندس فارس بن مياح الشفق، لرئاسة لجنة الاحتياجات والمرافق العامة وتنسيق الخدمات، بحصوله على 18 صوتًا، والعميد متقاعد مانع بن صمعان بن جابر بن نصيب، لرئاسة اللجنة الاجتماعية والأسرية، بـ19 صوتًا، ومدير عام التعليم بالمنطقة، الدكتور محسن بن علي الحكمي، للجنة التعليم والثقافة والشباب والإعلام، بـ13 صوتًا.

وانتخب أكثرية أعضاء المجلس زيد بن علي بن شويل آل سليمان، لرئاسة لجنة متابعة المشاريع، بـ17 صوتًا، ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، صالح بن محمد آل مريح، لرئاسة اللجنة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، بـ17 صوتًا أيضًا.

ولعدم ترشح عضو آخر في لجنتي الخدمات الطبية، والزراعة والمياه والمراعي والغابات والبيئة، فقد تقرر أن يكون مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، خالد بن عايض العسيري، رئيسًا للجنة الأولى، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة، المهندس محمد بن علي الشهري، رئيسًا للثانية.