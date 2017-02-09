 البرلمان المصري يقر التعديل الوزاري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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البرلمان المصري يقر التعديل الوزاري

البرلمان المصري يقر التعديل الوزاري
المناطق - وكالات

قال رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، إن المجلس وافق بأغلبية الأعضاء على تعديل وزاري قدمته الحكومة، ويشمل تسعة وزراء، بينهم وزراء التموين والتخطيط والاستثمار والزراعة.

ويأتي التعديل الوزاري في وقت تواجه فيه الحكومة تحديا صعبا، لكبح جماح الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي.

وتضمن التعديل الوزاري تعيين علي مصيلحي وزيرا للتموين وهالة السعيد وزيرة للتخطيط، وضم وزارة الاستثمار إلى وزارة التعاون الدولي التي تتولاها سحر نصر، وتعيين عبد المنعم عبد الودود البنا وزيرا للزراعة.

وكان مصيلحي، أعلن الاثنين، استقالته من رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بعد إبلاغه بتوليه حقيبة وزارية، وقال إنه يعتزم الاستقالة من البرلمان فور تكليفه رسميا بالمنصب، وفقا لما يقتضيه الدستور.

وضمت القائمة كذلك ترشيح المستشار عمر مروان وزيرا لشؤون مجلس النواب، وطارق جلال شوقي وزيرا للتربية والتعليم، وهشام عرفات وزيرا للنقل وخالد عاطف عبد الغفار للتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد هشام زين العابدين وزيرا للتنمية المحلية.

وشهدت حكومة شريف إسماعيل تعديلا وزاريا في مارس الماضي شمل، عشرة وزراء جدد بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.

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