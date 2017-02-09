 “الأرصاد” تُحذّر.. و”التعليم” لا يستجيب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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“الأرصاد” تُحذّر.. و”التعليم” لا يستجيب

“الأرصاد” تُحذّر.. و”التعليم” لا يستجيب
المناطق - الرياض

أبلغ عدد من مُحاضريّ الجامعات في الرياض؛ الطلبة بإلغاء محاضرات يوم غدٍ بسبب الأحوال الجوية.
وطالب موظفيّ قطاع التعليم وأولياء أمور عبر “المناطق”؛ بتعليق الدراسة في منطقة الرياض ، نظرا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وما يتمخض عنها من غرق الطرقات وتكوّن “مستنقعات” حتى صباح الغد.
واستمر تحذير النظام الآلي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الحالة المطرية مابين المتوسطة إلى الغزيرة، على منطقة الرياض ويشمل التحذير كلا من: الخرج  والدوادمي والمجمعة ووادي الدواسر والمحافظات المجاورة.
وتعليم منطقة الرياض حتى الآن لم يُصدر أيّ بيان رسمي بتعليق الدراسة في الرياض ومحافظاتها، في ظل استمرار هطول الأمطار وغرق الطرقات.
-“المناطق” تحذر سالكيّ طريق الدائري الشمالي والشرقي من ارتياده، بعد غرق عدد من المركبات.. واتخاذ طرق بديلة.

هذا وقد رصدت المناطق احدى المولات بالرياض وماخلفته الامطار بها .

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