 أمير الباحة يرفع التهاني لولي العهد بمناسبة تكريم ومنح سموه ميدالية (جورج تينيت) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يرفع التهاني لولي العهد بمناسبة تكريم ومنح سموه ميدالية (جورج تينيت)

أمير الباحة يرفع التهاني لولي العهد بمناسبة تكريم ومنح سموه ميدالية (جورج تينيت)
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر
رفع صاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه وباسم مسؤولي وأهالي منطقة الباحة اصدق التهاني لصاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يحفظه الله بمناسبة تكريم ومنح سموه ميداليـــــة (جورج تينيــــت ) التي تقدمها وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية للعمل الإستخباراتي المميز في مجال مكافحــــة الإرهــــاب .
 وقال سموه في برقيه خطيه وجهها لسمو ولي العهد
” يطيب لي أن أبعث لسموكم الكريم عن صادق التهنئة بمناسبة منح سموكم الكريم ميداليـــــة (جورج تينيــــت ) التي تقدمها وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية للعمل الإستخباراتي المميز في مجال مكافحــــة الإرهــــاب . والتي عادةً ما تمنح الاّ لكبار القادة في العمل الأمني ومكافحة الإرهاب حيث أن الجائزة عكست من خلال شخصية سموكم الكريم وما توليه المملكة والقيادة الحكيمة “أيدها الله ” من اهتمام نحو مكافحة الإرهاب واجتثاثه فكرياً ومسلكاً ولعل الجميع يدرك ما يوليه سموكم من اهتمام في هذا الجانب وما تحقق على يديكم من انتصارات وانجازات كبيره جنّبت الوطن ومواطنيه وعالمنا الكثير من آفات هذه الظاهره التي باتت إحدى القضايا المؤرقة في عالم اليوم “.
وسأل سمو أمير منطقة الباحة الله سبحانه وتعالى أن يسدد على طريق الخير خطى سمو ولي العهد ويبارك في جهوده ويحمي وطننا من كيد الحاقدين وشر الأشرار في ظل قيادتنا الرشيده حفظها الله .

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