 أمطار غزيرة على الجنادرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمين عسير يطلق برنامج الرخص المهنية بالأمانة أمانة عسير : تستعد للإمطار بتنظيف الأودية وصيانة المصائد أمطار غزيرة على الجنادرية نيابة عن معالي وزير التعليم.. مدير جامعة الملك خالد يرعى حفل افتتاح مؤتمر اللغة العربية والنص الأدبي على الشبكة العالمية أمير الباحة يرفع التهاني لولي العهد بمناسبة تكريم ومنح سموه ميدالية (جورج تينيت) “الأرصاد” تُحذّر.. و”التعليم” لا يستجيب البرلمان المصري يقر التعديل الوزاري تسمية رؤساء لجان مجلس المنطقة بالتصويت.. أمير نجران: تجردوا من العوامل الهدامة للتنمية مدير تعليم جدة يُدشن معرض “نبض الفن3” نيابة عن سمو أمير منطقة القصيم .. وكيل إمارة القصيم يشهد انطلاقة مؤتمر مستقبل الزراعة والمياه والبيئة متحدث صحة عسير: بدأنا بإخلاء بعض الحالات من العناية بمستشفى عسير جامعة الملك سعود تدرج رؤية المملكة 2030 في مناهج السنة الأولى المشتركة

أمطار غزيرة على الجنادرية

أمطار غزيرة على الجنادرية
واس - الرياض

هطلت اليوم أمطار غزيرة على القرية التراثية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية .
ولم تثنِ الأمطار الغزيرة, زوار ” الجنادرية ” عن الاستمتاع بفعاليات المهرجان المختلفة, حيث توافد عددٌ كبيرٌ من الزوار, منذ وقتٍ مبكرٍ من عصر هذا اليوم للجنادرية, وتجولوا بين جنبات الأجنحة المشاركة بالمهرجان, وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها وزارة الحرس الوطني بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة .
جعلها الله أمطار خيرٍ وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

C4pmu5jWMAM7cH6 C4pmu5TWMAAf_-9 C4pmu5UWIAEdGbJ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>