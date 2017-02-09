 أمانة عسير : تستعد للإمطار بتنظيف الأودية وصيانة المصائد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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أمانة عسير : تستعد للإمطار بتنظيف الأودية وصيانة المصائد

أمانة عسير : تستعد للإمطار بتنظيف الأودية وصيانة المصائد
المناطق - أبها

قامت أمانة منطقة عسير بحملات مكثفة لتنظيف مجرى وادي أبها وروافده المتفرعة داخل الأحياء بالتزامن مع تحذيرات المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للاستعداد للتقلبات في الطقس وهطول أمطار رعدية بمشيئة الله على مناطق المملكة المتوقع ان تشهدها أجواء المملكة .

أوضح ذلك المشرف على إدارتي النظافة والإصحاح البيئي محمد بن سبران ، وقال : إن إدارة النظافة سبق أن قامت بتشكيل فرق ميدانية لتنفيذ أعمال جرولة وتمشيط مجاري الأودية وإزالة المعوقات كالأحجار والأشجار والأخشاب بالاستعانة بالمعدات الثقيلة، بالإضافة إلى صيانة ونظافة مصائد السيول والعبارات لمنع تجمع المياه في الشوارع الرئيسيّة والداخلية لضمان استمرار الحركة المرورية .

الجدير بالذكر بأن  الأمانة جهزت أكثر من ١١٥٠ عامل مدعومين بالمعدات اللازمة وعدد من المشرفين والمراقبين لمباشرة أي طارئ ، وأردف بن سبران أن الأمانة تجاوبت مع مطالب وشكاوي المواطنين من سكان حي الموظفين بمدينة أبها من تطاير الأتربة والغبار وإزعاج المعدات الواقعة في مدخل حي الموظفين بأبها ، وفي خطوة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين مداخل الأحياء قامت إدارة النظافة بالتعاون مع إدارة الرقابة الشاملة وقوة أمنية بإشراف صالح محمد الوادعي مدعمة بفرق ميدانية من مشروع النظافة بإلزام أصحاب أكثر من ٢٣ معدة ثقيلة وسحب سيارات تالفة ومهملة بمعرفة مندوب ، وإلزام بائعي مواد البناء من أصحاب المعدات بإخلاء الموقع وتطبيق الغرامات والجزاءات بحق المخالفين ، بعد الانتهاء من أعمال نظافة وإزالة مخلفات البناء والهدم بمتابعة وتسليم الموقع للإدارة العامة للرقابة الشاملة للمتابعة وضمان عدم عودة المخالفين للموقع ، وأهاب بن سبران كافة المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظة بهذا الشأن عن طريق الإبلاغ على الرقم الموحد 940 .

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