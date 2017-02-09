 أمين عسير يطلق برنامج الرخص المهنية بالأمانة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 14 فبراير 2017 ميلاديا

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أمين عسير يطلق برنامج الرخص المهنية بالأمانة

أمين عسير يطلق برنامج الرخص المهنية بالأمانة
المناطق - أبها

دشن أمين منطقة عسير صالح القاضي بمكتبه صباح أمس الأول الأحد النظام الإليكتروني للرخص المهنية وذلك بالتنسيق مع نظام بلدي وبمتابعة الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمانة .

جاء ذلك بحضور مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة م.عبد العزيز الرمثي ومدير الرخص المهنية م.أحمد أبو عابد ويأتي هذا البرنامج بالتنسيق مع نظام بلدي وبمتابعة مستمرة من الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمانة .

وقال م. أحمد أبو عابد أن هذا النظام الجديد سيقدم عدد من الخدمات البلدية فيما يخص الرخص المهنية ، ومنها التجديد الفوري للرخص المهنية ، وإعادة هندسة الإجراء لإصدار الرخص المهنية الجديدة بما يتوائم مع نظام بلدي وتعديل الأنشطة التجارية وفقاً لنظام الآيسك 4 العالمي للأنشطة ، بالإضافة إلى تفعيل الإلغاء الفوري للرخص المهنية وكذالك إصدار ” بدل الفاقد” فوريا للرخصة المهنية .

وأكد أبو عابد إلى أن الأمانة قفزت قفزات تقنية كبيرة في مجال الأعمال البلدية ، ويأتي ذلك بتوجيهات أمين منطقة عسير لخدمة وتذليل كافة الصعوبات للمواطنين ، ومسابقة للزمن في مجال التقنية التي أصبحت هي العامل الأهم في هذا العصر .

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