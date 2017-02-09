تعليق الدراسة في الباحة

وجّه مدير جامعة الباحة المكلف الأستاذ الدكتور عبدالله الزهراني بتعليق الدراسة ليوم غدٍ الأربعاء 18/ 5/ 1438هـ في كل من المدينة الجامعية في العقيق، والمجمع الأكاديمي للبنات ببهر وشهبة، وكلية التربية، وكلية الهندسة، إضافة إلى كلية العلوم والآداب في المندق وبالجرشي، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات؛ وبناء على تقلبات الأحوال الجوية، ومعطيات ما تقدّمه تقارير المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في حين تستمر الدراسة في كلّ من كلية العلوم والآداب في المخواة وقلوة.

-أعلنت ‏ الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالباحة تعليق التدريب يوم غد الأربعاء.

– أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الباحة محمد هضبان ‏بانه ‏حرصا على سلامة الطلاب والطالبات ونظراً لكثافة الضباب وسرعة الرياح واستمرار هطول الأمطار على بعض أجزاء المنطقة فقد تم التوجيه ‏ بتعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء في قطاع الوسط بالباحة ومحافظة بلجرشي ومحافظة المندق مع استمرار الدراسة في المحافظات الأخرى.