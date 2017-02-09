 القطاع الصحي بالحرجة ينظم ورشة عمل عن مكافحة العدوى والتعقيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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القطاع الصحي بالحرجة ينظم ورشة عمل عن مكافحة العدوى والتعقيم

القطاع الصحي بالحرجة ينظم ورشة عمل عن مكافحة العدوى والتعقيم
المناطق - أبها

سعياً لتفعيل البرامج التدريبية ورفع قدرات العاملين بقطاع صحي ومستشفى الحرجة لتحمل مسئولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل النهوض بمستوى الأداء لتقديم الخدمات المناسبة للمرضى والمجتمع وتحقيق رضاهم، فقد أقيمت مؤخراً ورشة عمل بقاعة التدريب بالقطاع عن “مكافحة العدوى والتعقيم المركزي” ضمن البرنامج التدريبي لأعداد المدربين بعنوان مهارات مكافحة العدوى الأساسية (BICSL) .

    وتضمنت ورشة العمل التعريف بتجهيزات الحماية الشخصية والملابس الخاصة والمعدات التي يرتديها موظفي الرعاية الصحية للحماية من أي مخاطر قد تعرضه للعدوى.

واستهدفت ورشة العمل جميع العاملين في القطاع الصحي على أن تنفذ كل يوم ثلاثاء أسبوعياً ولمدة ثلاثة أشهر بإشراف المدربين بقسم مكافحة العدوى بالقطاع / سامي الأمين ومحمد أحمد.

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