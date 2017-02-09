 جاريدو يجمع الفريق على العشاء.. هزاع والحبيب يدخلان تدريبات الاتفاق وكدمة تبعد السنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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جاريدو يجمع الفريق على العشاء.. هزاع والحبيب يدخلان تدريبات الاتفاق وكدمة تبعد السنين

جاريدو يجمع الفريق على العشاء.. هزاع والحبيب يدخلان تدريبات الاتفاق وكدمة تبعد السنين
المناطق - منال الدوسري

انضم لاعبا الاتفاق المهاجم هزاع الهزاع ولاعب الوسط حسن الحبيب إلى تدريبات فريقهم الجماعية اليوم (الثلاثاء) بعد إنهاء برنامجهما العلاجي الذي خضعا إليه جراء إصابة الأول بكدمة في قدمه، وتعرض الثاني لآلام في أسفل الظهر.

وكان الفريق قد أدى تدريباته على فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة الإسباني خوان جاريدو حيث تنوع في  الفترة الأولى ما بين التدريبات اللياقية والتكتيكية، فيما فتح الفترة الثانية الملف الفني لمواجهة الفتح إذ خصصه للجوانب التكتيكية التي سيعتمدها في المباراة.

وسعى جاريدو خلال التدريبات لتجهيز المدافع البديل الذي سينضم للقائمة بديلاً عن المدافع الكاميروني أمينو بوبا الذي سيغيب عن المباراة المقبلة لحصوله على ثلاث بطاقات صفراوات.

وتعرض مدافع الفريق عمر السنين قبل نهاية التدريب لكدمة في قدمه اضطرته لمغادرة التدريب حيث خضع للعلاج بانتظار التقرير الطبي قبل تدريب الغد.

من جهة ثانية أقام خوان جاريدو مأدبة عشاء في معسكر النادي جمع فيها لاعبي الفريق وأجهزته الإدارية والفنية إلى جانب مجلس الإدارة.

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