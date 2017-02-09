 هيئة السياحة والتراث الوطني تتابع سلامة نزلاء دور الإيواء والشقق المفروشة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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هيئة السياحة والتراث الوطني تتابع سلامة نزلاء دور الإيواء والشقق المفروشة

هيئة السياحة والتراث الوطني تتابع سلامة نزلاء دور الإيواء والشقق المفروشة
المناطق - أبها

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  فرع الهيئة بمنطقة عسير بتطبيق الخطة الوطنية لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية، تزامنا مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة عسير اليوم،
وشدد سموه على أهمية التأكد من سلامة نزلاء الفنادق والشقق والوحدات السكنية، والتكامل مع كافة الشركاء في مختلف الجهات الحكومية والخاصة لضمان سلامتهم وتقديم كافة الخدمات لهم .
وحث الأمير سلطان بن سلمان الفرع على توعية النزلاء كذلك بكيفية التعامل مع مخاطر الكوارث الطبيعية، مع اتخاذ عدد من التدابير اللازمة في تلك الحالات.

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