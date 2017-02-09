الوادعي : بلدية خميس مشيط نجحت في إدارة أزمة الأمطار 

اوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي من داخل غرفة العمليات والطوارئ بالبلدية قبل قليل أن البلدية نجحت ولله الحمد في ادارة الازمة التي تمر بها المحافظة خلال هذا اليوم حيث انها استنفرت كامل طاقتها وبكامل طواقمها الميدانيين والفنيين وتشغيل جميع معدات البلدية لفتح الطرقات وفك الاختناقات المرورية جراء تجمع مياه الامطار والتي هطلت هذا اليوم بشكل كثيف لم تشهدها المحافظة منذ عدت سنوات جعلها الله أمطار خير وبركة

وأشاد سعادته بدور الجهات الخدميه الاخرى وحسن تعاونهم بالاضافه الى درجة الوعي المتميزه للمواطنين والذين ساهموا بشكل مميز في انجاح خطط واعمال البلديه في الميدان خلال هذا اليوم حيث تم استقبال اكثر من خمسمائة بلاغ من خلال غرفة الطواري تم التعامل معها جميعها حسب درجة الخطورة والاهميه.

من جهة اخرى اوضح الناطق الرسمي للبلدية بدر القرني ان البلدية نفذت توجيهات سعادة رئيس البلديه بتوفير معدات واجهزه اضافيه عن طريق الاستئجار وتذليل كافة الامكانيات وذلك لمساندة معدات البلديه لمواجهة اي طارئ بشكل سريع وفوري وسيتم نشر بيان توضيحي بالاعداد والاحصائيات حال انتهى الحالة الجوية الطارئة وانهاء جميع الفرق الميدانيه لاعمالهم