 تعليم الشرقية : تعليق الدراسة غدا الأربعاء في المنطقة الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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تعليم الشرقية : تعليق الدراسة غدا الأربعاء في المنطقة الشرقية

تعليم الشرقية : تعليق الدراسة غدا الأربعاء في المنطقة الشرقية
المناطق - عبدالله السعيدي

صرح المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص بصدور قرار الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بتعليق الدراسة غدا الأربعاء في جميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات بجميع القطاعات التابعة لتعليم الشرقية، وكذلك مراكز محو الأمية والمدارس الليلية.

وأضاف أن التعليق جاء بناء على تحذيرات وردت من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تتوقع باستمرار هطول أمطار غزيرة على المنطقة .

وأوصى المتحدث الإعلامي بضرورة اتباع توجيهات وتعليمات الدفاع المدني وتوخي الحذر عند حدوث مثل هذه الحالة الجوية، سائلا الله – تعالى – للجميع السلامة، وأن تكون أمطار خير وبركة يعم نفعها على البلاد.

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