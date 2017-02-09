 400 الف زائر وزائرة لمهرجان الجنادرية في يومه الـ 13 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

برشلونة ينهار أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة دراسة: تجنب المشاحنات المنزلية بالنوم الجيد وممارسة الرياضة 400 الف زائر وزائرة لمهرجان الجنادرية في يومه الـ 13 العقيد السبيعي يدشن حمله للتبرع بالدم بالتعاون مع إدارة المختبرات بالباحة تعليم الشرقية : تعليق الدراسة غدا الأربعاء في المنطقة الشرقية الوادعي : بلدية خميس مشيط نجحت في إدارة أزمة الأمطار  هيئة السياحة والتراث الوطني تتابع سلامة نزلاء دور الإيواء والشقق المفروشة جاريدو يجمع الفريق على العشاء.. هزاع والحبيب يدخلان تدريبات الاتفاق وكدمة تبعد السنين القطاع الصحي بالحرجة ينظم ورشة عمل عن مكافحة العدوى والتعقيم تعليق الدراسة في الباحة أصحاب السمو الملكي الأمراء يزورون قرية عسير ويشاركون فلكلورها أمير منطقة عسير يشكر جامعة الملك خالد

400 الف زائر وزائرة لمهرجان الجنادرية في يومه الـ 13

400 الف زائر وزائرة لمهرجان الجنادرية في يومه الـ 13
واس - الجنادرية

أوضح قائد وحدة أمن وحراسة معسكر الجنادرية اللواء عبد الرحمن الزامل، أن عدد زوار مهرجان الجنادرية لليوم الـ 13 من أيامه بلغ 400 الف زائر وزائرة.
ونوّه اللواء الزامل بجهود هيئة الهلال الأحمر السعودي المبذولة خلال مشاركتها في فعاليات المهرجان، كجهة أساسية مساندة ضمن الهيكل الإشرافي والتنظيمي للمهرجان، والأخذ على عاتقها مجال الإشراف الإسعافي وحالات الطوارئ لزائري المهرجان ولأطقم العاملين فيه.
وأكد إعجابه بمدى جاهزية التنوع هذا العام في استعراض منتجات الهلال الأحمر الإنسانية؛ وذلك من خلال جناح ضم أكثر من منصة لاستقبال زائري المهرجان من مختلف الشرائح العمرية والمستويات العلمية المختلفة؛ ومن خلال فرق المتطوعين بالهلال الأحمر، التي شكلت عنصراً داعماً في مباشرة العمل الإسعافي النبيل والقيام بأعمال التثقيف الصحي لمرتادي المهرجان من خلال قياس المؤشرات الحيوية والتنبيه على مستويات السكر والضغط لمن يغفل عن متابعة أوضاعه الصحية لاسيما من كبار السن أو ذوي المؤهلات العلمية الدنيا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>