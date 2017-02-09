 دراسة: تجنب المشاحنات المنزلية بالنوم الجيد وممارسة الرياضة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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دراسة: تجنب المشاحنات المنزلية بالنوم الجيد وممارسة الرياضة

دراسة: تجنب المشاحنات المنزلية بالنوم الجيد وممارسة الرياضة
المناطق - وكالات

حملت دراسة حديثة دليلاً قوياً على أهمية النوم الجيد وممارسة الرياضة، وفائدتهما على العائلة بأكملها.

وتوصلت الدراسة التي نُشرت في مجلة علم النفس التطبيقي إلى أن النوم الجيد وممارسة الرياضة من أهم طرق مواجهة السلوك السيئ والمشكلات داخل المنزل.

وقال البروفيسور، شانون تايلور، من جامعة إدارة الأعمال في فلوريدا الذي تعاون مع مجموعة من الباحثين في ولاية إلينوي ويسكونسن: “تُظهر الأبحاث أن الموظفين الذين يواجهون مشكلات وسوء معاملة في العمل، يعكسون هذا الواقع داخل منزلهم بتصرفات مماثلة، ويرجع السبب إلى شعورهم بالإرهاق عند التحكم بسلوكهم”.

وأضاف: “كما أظهرت النتائج أن ممارسة الرياضة وحرق حوالي 587 من السعرات الحرارية، تقلل من الآثار الناجمة عن سوء المعاملة في مكان العمل، كما يحول دون انتقال هذا السلوك إلى المنزل”.

وأشارت الدراسة إلى أن ممارسة أي نوع من الرياضة مثل، المشي السريع أو السباحة، أو ركوب الدراجات، يجنب الأشخاص كثيراً من المشكلات والمشاحنات داخل المنزل.

ووجد الباحثون الذين تتبعوا أنماط النوم والحركات الجسدية عند مجموعة من المشاركين، أن الأشخاص الذين مشوا أكثر من 10900 خطوة يومياً، كانوا أقل عرضة لخلق المشكلات مقارنة بالذين قطعوا أقل من 7 آلاف خطوة يومياً.

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