برشلونة ينهار أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة

استقبل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه برشلونة الإسباني برباعية نظيفة على ملعب الأمراء، خلال منافسات لقاء ذهاب دور الـ16 في مفاجأة قاسية على محبي الفريق الكتالوني.

سيطرة تامة من الفريق الباريسي على مدار أحداث اللقاء وسط غياب للبلوجرانا، مكن أبناء أوناي إيمري من دك شباك الضيوف بهدفين في شوط المباراة الأول.

وافتتح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أولى الأهداف من ركلة حرة بتصويبة رائعة في شباك تير شتيجين بالدقيقة 18، وأضاف جوليان دراكسلر الهدف الثاني للفريق الباريسي في الدقيقة 44.

في شوط المباراة الثاني أحتفل دي ماريا بعيد مولده بهدف ثان له وثالث لفريقه سجله في الدقيقة 55 من تصويبة رائعة، وضاعف الأورجوياني إيدنسون كافاني النتيجة بهدف رابع أحرزه في الدقيقة 71.

المباراة أنتهت بفوز باريس سان جيرمان برباعية نظيفة، ليضع قدماً في دور الـ8، إلا إذا تمكن أبناء لويس إنريكي من قلب الأوضاع والعودة على الكامب نو في لقاء الإياب.