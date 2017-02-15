 وظائف شاغرة في البنك السعودي للاستثمار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة في البنك السعودي للاستثمار

وظائف شاغرة في البنك السعودي للاستثمار
المناطق - الرياض

أعلن البنك السعودي للاستثمار عن *وظيفة بمسمى ( ممثل مبيعات الفرع)، للعمل في فرع البنك أحد رفيدة.

وجاءت الوظائف وفق الشروط التالية :

– سعودي الجنسية
– خبر لاتقل عن سنة في المتقدم .
– السن من 20- 26 سنة .
– مكان العمل : أحد رفيدة, المملكة العربية السعودية

وأوضحت أن الوصف الوظيفي، يتمثل في استقطاب العملاء وتطوير العلاقة معهم لتوثيق علاقاتهم مع البنك وتسويق وبيع المنتجات بشكل أساسي وتقديم الخدمات للعملاء والرد على استفساراتهم وتوجيههم إلى المعنيين بهدف إنجاز معاملاتهم وخدمتهم بأفضل صورة .

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