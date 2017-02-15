شاهد صراع الأفاعي .. قتالا حتى الموت

سجل صائد ثعابين أسترالي معركة قاتلة بين ثعبان من فصيلة النوع الأسود ذي البطن الأحمر، في مواجهة ثعبان من الفصيلة البنية السامة، ويعد من ثاني أخطر الثعابين، وانتهت بتحول الأخير إلى وجبة شهية للأول.

ورصد سيان شو، الذي يعمل في مهنة صيد الثعابين لدى شركة متخصصة، المطاردة التي بدأها الثعبان المفترس، وانتهت بابتلاع منافسه في معركة استغرقت حوالي 30 دقيقة.

وقال إنه سجل المقطع بهاتفه الجوال، السبت الماضي، على طريق جانبي بعد أن توقف بسيارته ليتابع المطاردة الشرسة.

وأوضح أن الثعبان الأسود، وهو ضعف منافسه في الحجم، بدأ الهجوم، وحاول الثعبان البني من جانبه اختراق جلد منافسه السميك بلدغات قاتلة دون جدوى.

وذكر صائد ثعابين آخر، كوري رينتون، أن المشهد ليس شائعا لأن الثعبان الأسود هو من آكلي الزواحف مثل الضفادع والسحالي، وهو يمثل خطرا على البشر، ولكن لدغاته ليست قاتلة. أما الثعبان البني فهو يتغذى غالباً على القوارض وسمه قاتل.