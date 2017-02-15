 شاهد صراع الأفاعي .. قتالا حتى الموت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

استشاري جراحات السمنة: عمليات تكميم المعدة “مفيدة” وتزيد خصوبة المرأة شاهد.. 400 ريال حصيلة يوم واحد لمتسول يخدع الناس بالفقر ! اليوم .. 3 مصارف تستعد لتمويل قروضا عقارية لـ 7700 مستحق شهريا ماذا طلب معمر القذافي من محمد بن راشد .. ولماذا لم يتحقق ؟ “الإسكان” تطرح 32.9 ألف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخارطة شاهد صراع الأفاعي .. قتالا حتى الموت وظائف شاغرة في البنك السعودي للاستثمار تغريدة الربيعة “رأيكم يهمنا” تلقى قبولا .. والمواطنون يواصلون المشاركة برشلونة ينهار أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة دراسة: تجنب المشاحنات المنزلية بالنوم الجيد وممارسة الرياضة 400 الف زائر وزائرة لمهرجان الجنادرية في يومه الـ 13 العقيد السبيعي يدشن حمله للتبرع بالدم بالتعاون مع إدارة المختبرات بالباحة

شاهد صراع الأفاعي .. قتالا حتى الموت

المناطق- وكالات

سجل صائد ثعابين أسترالي معركة قاتلة بين ثعبان من فصيلة النوع الأسود ذي البطن الأحمر، في مواجهة ثعبان من الفصيلة البنية السامة، ويعد من ثاني أخطر الثعابين، وانتهت بتحول الأخير إلى وجبة شهية للأول.

ورصد سيان شو، الذي يعمل في مهنة صيد الثعابين لدى شركة متخصصة، المطاردة التي بدأها الثعبان المفترس، وانتهت بابتلاع منافسه في معركة استغرقت حوالي 30 دقيقة.

وقال إنه سجل المقطع بهاتفه الجوال، السبت الماضي، على طريق جانبي بعد أن توقف بسيارته ليتابع المطاردة الشرسة.

وأوضح أن الثعبان الأسود، وهو ضعف منافسه في الحجم، بدأ الهجوم، وحاول الثعبان البني من جانبه اختراق جلد منافسه السميك بلدغات قاتلة دون جدوى.

وذكر صائد ثعابين آخر، كوري رينتون، أن المشهد ليس شائعا لأن الثعبان الأسود هو من آكلي الزواحف مثل الضفادع والسحالي، وهو يمثل خطرا على البشر، ولكن لدغاته ليست قاتلة. أما الثعبان البني فهو يتغذى غالباً على القوارض وسمه قاتل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>