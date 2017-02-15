ماذا طلب معمر القذافي من محمد بن راشد .. ولماذا لم يتحقق ؟

كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الراحل معمر القذافي طلب منه المساعدة في بناء نموذج يحاكي دبي في ليبيا، وقال “اتصل بي القذافي وقال يا محمد أريد أعمل في لبيبا مدينة مثل دبي، وبالطبع لا أنا ولا إخواني نقدر نقول لا لدولة عربية طلبت منا شيئا”.

وأضاف: “أرسلنا فريقا متخصصا من قبلنا إلى ليبيا ليعاينوا مكانا خارج العاصمة الليبية، وعرضوا المشروع على الرئيس القذافي في خيمته، وهو عبارة عن مدينة اقتصادية متكاملة تضم أسواقا مالية وأسواقا عادية ومناطق للتسوق وجامعات ومدارس ومستشفيات”.

وأوضح: “لكن عندما بدأ الفريق العمل بدأت الصراعات من (تحت القذافي) ولم يعد الفريق يستطيع البدء في المشروع، بعد أن أصبح الجميع يريد حصة منه”، لافتا إلى أن هذا المشروع لو تم تنفيذه لكانت هناك مدينة اقتصادية لأفريقيا وليبيا ولكان وضع ليبيا أفضل.