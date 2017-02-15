اليوم .. 3 مصارف تستعد لتمويل قروضا عقارية لـ 7700 مستحق شهريا

يتجه صندوق التنمية العقارية إلى توزيع 7700 منتج تمويلي شهريا خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع إعلان وزارة الإسكان والصندوق، اليوم، عن أولى دفعات المنتجات السكنية الجديدة البالغ عددها 280 ألف منتج.

وقالت صادر مطلعة، أن إجمالي المنتجات السكنية تصل إلى 15.5 ألف منتج سكني مقسمة على المنتجات التالية، “أرض وقرض، تمويل، وحدات سكنية، أرض” وتشمل جميع مناطق المملكة.

وعلى ضوئه، تستعد اليوم ثلاثة مصارف بنكية وشركة تمويلية ممن تعاقد صندوق التنمية العقارية معهم في صرف مبالغ التمويل للدفع الأولى من مستحقي المنتج التمويلي البالغ عددهم 85 ألف مستحق، بينهم الدفعة الأولى البالغ عددهم 7700 مستحق.

يأتي ذلك بعد أن وقع الصندوق مع عشرة مصارف بنكية من أصل 12 مصرفا مرخصا، إضافة إلى أربع مؤسسات تمويلية من أصل ست مؤسسات مرخصة، فيما سيكون الإطلاق المبدئي بالتعاون مع ثلاثة بنوك وشركة للتمويل، نظرا لجاهزيتها لاستقبال المستفيدين وسيتبعها بقية الجهات على أن يتم تحديث صفحة الصندوق بها بشكل مستمر.