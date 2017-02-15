 استشاري جراحات السمنة: عمليات تكميم المعدة “مفيدة” وتزيد خصوبة المرأة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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استشاري جراحات السمنة: عمليات تكميم المعدة “مفيدة” وتزيد خصوبة المرأة

استشاري جراحات السمنة: عمليات تكميم المعدة “مفيدة” وتزيد خصوبة المرأة
المناطق- الرياض

حذر استشاري جراحات السمنة والمناظير الدكتور عادل عبدالله بخش أفراد المجتمع الراغبين في إجراء عمليات “تكميم المعدة” من الانسياق خلف إعلانات تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ”كبسولات” يدعي مروجوها أنها بديل لعمليات “تكميم المعدة”.

وأكد الدكتور عادل، أن هذه الكبسولات ليست آمنة ولا تعد بديلا لعلاج السمنة وما هي إلا فرصة لضعاف النفوس للمتاجرة بصحة الناس.

وأوضح، أن زيادة الوزن هي المرحلة التي تسبق السمنة، ويمكن تحديدها عن طريق حساب مؤشر كتلة الجسم وذلك من خلال المعادلة التالية: كتلة الجسم= الوزن (كجم)/‏‏ الطول (م)٢، فزيادة الوزن إذا كان مؤشر كتلة الجسم بين ٢٤ و٢٩، بينما السمنة عندما يصل المؤشر إلى ٣٠ وما فوق. والسمنة مراحل تعتمد على الكتلة.

وأشار إلى أن التخلص من السمنة بعملية التكميم لها آثار إيجابية، ليس فقط أنها تجنب الأم المشكلات التي ذكرناها سابقا، بل أيضا تعالج التغيرات الهرمونية التي تحدث نتيجة السمنة وتعالج تكيس المبايض، وبالتالي تزيد خصوبة المرأة وتزيد نسبة حدوث الحمل. أنصح الأخوات بتأخير الحمل بعد العملية لمدة سنة حتى تكون وصلت للوزن المثالي وبالتالي يحصل الحمل في أحسن ظروف صحية للأم والجنين.

 

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