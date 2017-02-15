 “الأرصاد” تحذر: الأمطار الغزيرة على منطقة الرياض حتى يوم الجمعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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“الأرصاد” تحذر: الأمطار الغزيرة على منطقة الرياض حتى يوم الجمعة

“الأرصاد” تحذر: الأمطار الغزيرة على منطقة الرياض حتى يوم الجمعة
المناطق - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من حالة مطرية غير مستقرة على منطقة الرياض، تستمر من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت أن تلك الحالة، التي تشمل العاصمة الرياض والخرج والدوادمي والمجمعة ووادي الدواسر والمحافظات المجاورة، بدأت اليوم الثلاثاء الساعة 3 مساء وتستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، الساعة 3 مساء.

وأضافت أن الحالة المطرية تأتي استمراراً لتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية بسب الغبار.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارا من مساء يوم الخميس المقبل، مصحوبة بنشاط الرياح السطحية ما يحد من مدى الرؤية الأفقية .

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