الريال يرتفع أكثر من 40 % أمام العملات الرئيسة في العالم

قفز الريال السعودي بشكل كبير أمام العملات الرئيسة في العالم آخر خمس سنوات (عام 2016 مقارنة بعام 2012). وأظهر تحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” لسعر صرف الريال السعودي أمام 12 عملة رئيسة في العالم، ارتفاعه بأكثر من 40 في المائة أمام أربع عملات رئيسة في العالم خلال السنوات الخمسة الماضية.

وارتفع الريال بنسبة 81 في المائة أمام الريال البرازيلي، و58 في المائة أمام الليرة التركية، و48 في المائة مقابل الين الياباني، و41 في المائة مقابل الدولار الأسترالي.

كما ارتفع الريال آخر خمس سنوات بنسبة 22 في المائة أمام الروبية الهندية، و17 في المائة أمام اليورو، و13 في المائة أمام البات التايلاندي، و6 في المائة مقابل الجنية الاسترليني. وارتفع الريال بنسبة 4 في المائة أمام الفرنك السويسري، و3 في المائة أمام الوان الكوري الجنوبي، بينما استقر أمام اليوان الصيني والدولار الأمريكي بحكم ربطه به، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

ورغم التراجعات الحادة في أسعار النفط، قفز سعر صرف الريال السعودي خلال عام 2016، أمام معظم العملات الرئيسة في العالم، بنسبة تراوحت بين 1 في المائة إلى 8 في المائة. ومن بين 12 عملة رئيسة في العالم خلال 2016، ارتفاع الريال السعودي مقابل عشر عملات منها بأكثر من 1 في المائة، فيما استقر أمام الدولار الأمريكي بحكم ربطه به عند مستوى 3.75 ريال، فيما تراجع أمام عملة واحدة فقط.