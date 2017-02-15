 الريال يرتفع أكثر من 40 % أمام العملات الرئيسة في العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“المرور”: الوقوف الخاطئ داخل الأحياء “مخالفة” شاهد.. طعّس على هذا المرتفع .. فانقلبت السيارة عدة مرات وتطاير منها الريال يرتفع أكثر من 40 % أمام العملات الرئيسة في العالم “الأرصاد” تحذر: الأمطار الغزيرة على منطقة الرياض حتى يوم الجمعة استشاري جراحات السمنة: عمليات تكميم المعدة “مفيدة” وتزيد خصوبة المرأة شاهد.. 400 ريال حصيلة يوم واحد لمتسول يخدع الناس بالفقر ! اليوم .. 3 مصارف تستعد لتمويل قروضا عقارية لـ 7700 مستحق شهريا ماذا طلب معمر القذافي من محمد بن راشد .. ولماذا لم يتحقق ؟ “الإسكان” تطرح 32.9 ألف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخارطة شاهد صراع الأفاعي .. قتالا حتى الموت وظائف شاغرة في البنك السعودي للاستثمار تغريدة الربيعة “رأيكم يهمنا” تلقى قبولا .. والمواطنون يواصلون المشاركة

الريال يرتفع أكثر من 40 % أمام العملات الرئيسة في العالم

الريال يرتفع أكثر من 40 % أمام العملات الرئيسة في العالم
المناطق - الرياض

قفز الريال السعودي بشكل كبير أمام العملات الرئيسة في العالم آخر خمس سنوات (عام 2016 مقارنة بعام 2012). وأظهر تحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” لسعر صرف الريال السعودي أمام 12 عملة رئيسة في العالم، ارتفاعه بأكثر من 40 في المائة أمام أربع عملات رئيسة في العالم خلال السنوات الخمسة الماضية.

وارتفع الريال بنسبة 81 في المائة أمام الريال البرازيلي، و58 في المائة أمام الليرة التركية، و48 في المائة مقابل الين الياباني، و41 في المائة مقابل الدولار الأسترالي.

كما ارتفع الريال آخر خمس سنوات بنسبة 22 في المائة أمام الروبية الهندية، و17 في المائة أمام اليورو، و13 في المائة أمام البات التايلاندي، و6 في المائة مقابل الجنية الاسترليني. وارتفع الريال بنسبة 4 في المائة أمام الفرنك السويسري، و3 في المائة أمام الوان الكوري الجنوبي، بينما استقر أمام اليوان الصيني والدولار الأمريكي بحكم ربطه به، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

ورغم التراجعات الحادة في أسعار النفط، قفز سعر صرف الريال السعودي خلال عام 2016، أمام معظم العملات الرئيسة في العالم، بنسبة تراوحت بين 1 في المائة إلى 8 في المائة. ومن بين 12 عملة رئيسة في العالم خلال 2016، ارتفاع الريال السعودي مقابل عشر عملات منها بأكثر من 1 في المائة، فيما استقر أمام الدولار الأمريكي بحكم ربطه به عند مستوى 3.75 ريال، فيما تراجع أمام عملة واحدة فقط.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>