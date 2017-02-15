 “المرور”: الوقوف الخاطئ داخل الأحياء “مخالفة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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“المرور”: الوقوف الخاطئ داخل الأحياء “مخالفة”

“المرور”: الوقوف الخاطئ داخل الأحياء “مخالفة”
المناطق - الرياض

 أكدت الإدارة العامة للمرور أن الوقوف الخاطئ للسيارات داخل الأحياء يعد مخالفة مرورية، وأن أنظمة المرور المتعلقة بالوقوف الخاطئ تُطبق في جميع الطرقات، بما فيها الطرقات داخل الأحياء السكنية.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العقيد طارق الربيعان، إن أي وقوف خاطئ يستحق تحرير المخالفة في أي وقت وأي مكان كانت فيه تلك المخالفة، وفقاً لـ”الوطن”.

ونوَّه إلى أن وقوف المركبات أمام المنازل ومضايقة أصحابها بإغلاق المداخل عليهم، لا يعد مخالفة نظامية، ولكن يحق لأصحاب المنزل الاتصال بغرفة عمليات المرور وتزويدهم برقم لوحة المركبة المتوقفة للتواصل مع صاحبها لإبلاغه.

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