 الغيرة تدفع امرأة لقتل ضرتها خنقاً.. و”جزائية الرياض” تلزمها بدفع الدية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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الغيرة تدفع امرأة لقتل ضرتها خنقاً.. و”جزائية الرياض” تلزمها بدفع الدية

الغيرة تدفع امرأة لقتل ضرتها خنقاً.. و”جزائية الرياض” تلزمها بدفع الدية
المناطق_الرياض

ألزمت المحكمة الجزائية بالرياض، امرأة ثلاثينية بدفع دية لقتلها ضرتها خنقاً بشال أثناء عراك بينهما؛ حيث رأت المحكمة أنه لا يوجد ما يثبت تهمة القتل العمد، فيما اعترض ذوو القتيلة على الحكم وطالبوا باستئنافه.

وأوضحت مصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن المتهمة رافقت زوجها وضرتها في أحد الأيام إلى حديقة عامة وبعد رجوعهم إلى البيت، سألتها المجني عليها عن سبب بكاء ابنتها باستمرار فأخبرتها بأنها بحاجة إلى والدها، وطلبت منها ضرتها أن تفهم أولادها بأن أباهم لم يعد كما كان وأصبح يقضي معظم وقته مع زوجته الثانية.

وأضافت المصادر أن المتهمة غضبت من كلام ضرتها ودخلت معها في نقاش حاد تطور إلى عراك، وأوضحت المتهمة أنها دفعت المجني عليها حتى سقطت وارتطمت رأسها بالأرض ووضعت شالاً على فمها حتى اختنقت وفارقت الحياة لكنها لم تكن تقصد قتلها، ليرفع ورثة المقتولة دعوى وجهوا فيها تهمة القتل العمد للجانية وطالبوا بتطبيق حد القصاص عليها.

وأشارت إلى أن القاضي طلب من المتهمة حلف اليمين بأنها لم تتعمد القتل فقامت بذلك، وقضت المحكمة في حكم ابتدائي برد دعوى القصاص وإلزام المتهمة بدفع الدية للورثة، لكنّ ذوي المجني عليها اعترضوا على الحكم وطالبوا باستئنافه.

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