 ​تركيا تعتزم منح السعوديين تأشيرة طويلة المدة أو إقامة دائمة بدلاً من الجنسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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​تركيا تعتزم منح السعوديين تأشيرة طويلة المدة أو إقامة دائمة بدلاً من الجنسية

​تركيا تعتزم منح السعوديين تأشيرة طويلة المدة أو إقامة دائمة بدلاً من الجنسية
المناطق_الرياض

أكد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الدكتور ياسين أكتاي أن السلطات التركية تدرس منح شرائح من السعوديين إقامة دائمة أو تأشيرة طويلة الأمد، وذلك بهدف تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين منهم والمقيمين في المدن التركية.

وأوضح أكتاي الذي كان مرافقاً للرئيس التركي خلال زيارته للمملكة أمس الثلاثاء، وفقاً لصحيفة “الحياة” أنه بعدما اتضح أن السعوديين قد لا يمكنهم الاستفادة من حافز الحصول على الجنسية التركية لمن يشتري عقاراً بنحو مليون دولار، فإن بلاده تعتزم تقديم تسهيلات وحوافز أخرى تناسب السعوديين.

وفي سياق متصل، أبدى عدد من المسؤولين الأتراك الذين كانوا ضمن الوفد المرافق للرئيس رجب طيب أردوغان، تفاؤلهم بأن المحادثات بين بلادهم والمملكة ستسفر عن شراكة استراتيجية وصفقات، تعكس التحول الكبير لتفاهم البلدين في ملفات إقليمية، مثل الوضع في اليمن وسوريا والعراق، والتدخلات الإيرانية.

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