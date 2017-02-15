 رمز سري في آيفون من أجل إنترنت أسرع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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رمز سري في آيفون من أجل إنترنت أسرع

رمز سري في آيفون من أجل إنترنت أسرع
المناطق_الرياض

عندما تعتمد على الإنترنت من خلال الشبكات الهاتفية (باقات البيانات) فإن سرعة الاتصال ترتفع وتنخفض من مكان إلى آخر، وإن كنت تملك هاتف آيفون فإن هناك رقما سريا تتصل به يساعدك في التعرف على المكان الذي يوفر أسرع اتصال بالإنترنت.

وبدون أي مقدمات، إليك الطريقة: ادخل إلى اللوحة المخصصة لإجراء مكالمة هاتفية جديدة في آيفون وكأنك تريد الاتصال برقم ما، أدخل الرقم الواضح في الصورة بشكل دقيق ثم اضغط على زر الاتصال.

 

بعد الاتصال ستظهر لك شاشة، وستجد في أعلاها وبالقرب من كلمة الهاتف رقما وبالقرب منه إشارة سالب (-) وهذا الرقم هو مؤشر قوة التغطية الحالية وبالتالي سرعة اتصالك بشبكة الإنترنت، وكلما قل هذا الرقم كلما حصلت على إنترنت بسرعة أعلى.

لذلك قم بالتجول في أرجاء المكان، وراقب الرقم إلى حين الحصول على أقل قيمة له، وفي ذلك المكان ستحصل على أعلى سرعة إنترنت لأن قوة الشبكة ستكون في أعلى قيمها.

وتفيدك هذه الطريقة في تحديد المكان الأفضل لتركيب جهاز الشبكة راوتر في حال كنت تعتمد على شبكات الهواتف الجوالة (باقات البيانات) في الاتصال بالإنترنت.

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