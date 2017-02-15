قائد القوات الجوية القطرية ورئيس وفد قطر وقوات التحالف العربي يزورون قرية عسير في الجنادرية

زار اللواء الركن طيار مبارك بن محمد الكميت الخيارين، قائد القوات الجوية الأميرية القطرية أمس الثلاثاء قرية عسير بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة 31, وتجول في المعرض الرئيسي للأسر المنتجة واستمع لشرح مفصل عن المنتجات التي تشتهر بها منطقة عسير وعن الصناعات اليدوية والحرف والمنتجات التي تقدم لزوار قرية عسير.

وتجول الخيارين في قصر بيشه وقصر بلقرن وإطلع على عدد من المعارض والأركان المشاركة والقطع الأثرية النادرة التي تحتويها المعارض التراثية المشاركة, وشاهد عرض فلكلوري لفرقة رجال ألمع.

وقد أبدى الخيارين سعادته بزيارته للقرية واصفاً ما شاهده من تنوع في المعروضات يعكس التاريخ العريق الذي تتميز به منطقة عسير لا سيما وأن مثل هذه المعروضات تؤكد التاريخ العريق والأصالة التي تتناقلها الأجيال وتحفظ التاريخ الحقيقي المشرف وتنقل للأجيال ما كان عليه الآباء والأجداد, مشيرا إلى أن القيمة الحقيقية لمثل هذه المشاركات هي الحفاظ على أصالة وهوية وتاريخ المملكة التي نجحت من خلال مهرجان الجنادرية في التعريف بالتاريخ المشرف والمميز لكافة مناطق المملكة.

من جانبه أبدى رئيس الوفد القطري حسن بن راشد العجمي إعجابه بما شاهده في قرية عسير التراثية جاء ذلك خلال زيارته للقرية وأكد على أن منطقة عسير بإدارة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز تحقق حضورا مميزاً في الجوانب السياحية وإظهار التنوع الثقافي في المنطقة بالشكل الذي يليق بها مبيناً أن من الجميل أن ترى التنوع فيما عرضته منطقة عسير وحاثاً على زيارة قرية عسير وزيارة منطقة عسير أيضاً.

وأكد العجمي على أن مهرجان الجنادرية جاذب للزائرين ليس على مستوى المملكة فحسب بل حتى على مستوى الخليج والعالم العربي والعالمي إذ حقق نسبة كبيرة من الزيارة تؤكد نجاحه وتميزه، وأضاف العجمي أن مشاركة قطر كانت متميزة وستكون نوعية في الأعوام القادمة.

من جهة أخرى تجول وفد قوات التحالف العربي في قرية عسير مساء أمس الأول يرافقهم ضباط وأفراد من القوات المسلحة والحرس الوطني, تعرفوا خلال جولتهم على أبرز محتويات قرية عسير والأركان المشاركة والقصور الأثرية وفلكلور شعبي أدته فرقة عسير.