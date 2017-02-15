 إمارة جازان تنعي الشيخ القصادي وتواسي أسرته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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إمارة جازان تنعي الشيخ القصادي وتواسي أسرته

إمارة جازان تنعي الشيخ القصادي وتواسي أسرته
المناطق- جازان
نعت إمارة منطقة جازان وفاة الشيخ قاسم بن هادي القصادي شيخ شمل قبائل الشرفاء في محافظتي أبوعريش وأحد المسارحة والذي أنتقل إلى رحمة الله يوم أمس بقسم العناية المركزة في مستشفى الملك فهد المركزي متأثراً بجلطة دماغية تعرض لها الأسبوع الماضي بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص لدينه ووطنه والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع ومساعي إصلاح ذات البين  .
وأعربت الإمارة على لسان متحدثها الرسمي محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعلة عن خالص تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ووكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز وكافة منسوبيها لإبنه الشيخ “مساعد ” وأفراد أسرته في مصابهم مع دعوات الجميع بأن يتغمد الله الفقيد بواسع مغفرته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان  .

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