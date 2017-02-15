مستشار وزير الخارجية الإيراني: زيارة روحاني لـ”عُمان والكويت” ستتطرق إلى أزمتي سوريا واليمن

كشف مستشار وزير الخارجية الإيراني “حسين شيخ الإسلام”، أن زيارة الرئيس الإيراني “حسن روحاني” إلى كل من سلطنة عُمان والكويت التي بدأت اليوم الأربعاء، ستتطرق إلى أزمتي سوريا واليمن، مشيرًا إلى أن روحاني سيبلغ في زيارته بلدان المنطقة أن “الأزمات لن تحلَّ باتباع الأساليب العسكرية”.

وقال شيخ الإسلام، إن الرئيس روحاني سيبلغ في هذه الزيارة إلى الكويت وسلطنة عُمان رسالته إلى بلدان المنطقة حول ضرورة إحالة مصير البلدان الأخرى كسوريا واليمن إلى شعوبها، وعدم اعتماد الحلول العسكرية في حلّ أزمات المنطقة بحسب تعبيره.

واعتبر المسئول الإيراني إن جولة روحاني إلى الكويت وعُمان تتمثل بأن إيران لا تريد الهيمنة على المنطقة، بل تريد منطقة قوية وأن تكتسب البلدان الإسلامية القوة، منوهًا إلى أن “روحاني سيزور الكويت وعُمان حيث تربطهما أفضل العلاقات مع إيران”.

هذا وقد وصل فعليا الرئيس الإيراني صباح اليوم إلى العاصمة العمانية “مسقط” في بداية لهذا الزيارة التي تستغرق عدة ساعات يطير بعدها لدولة الكويت في زيارو مماثلة تستغرق عدة ساعات فقط.