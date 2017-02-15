 مستشار وزير الخارجية الإيراني: زيارة روحاني لـ”عُمان والكويت” ستتطرق إلى أزمتي سوريا واليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مستشار وزير الخارجية الإيراني: زيارة روحاني لـ”عُمان والكويت” ستتطرق إلى أزمتي سوريا واليمن الهند تنجح في إطلاق 104 أقمار اصطناعية إلى الفضاء دفعة واحدة إمارة جازان تنعي الشيخ القصادي وتواسي أسرته مستبقا زيارة الرئيس الإيراني لـ”عمان”.. وزير الخارجية العماني: “الخلاف السعودي الإيراني ليس دائماً” قائد القوات الجوية القطرية ورئيس وفد قطر وقوات التحالف العربي يزورون قرية عسير في الجنادرية رمز سري في آيفون من أجل إنترنت أسرع النفط يغلق على ارتفاع طفيف ويقترب من الـ 56 دولاراً ​تركيا تعتزم منح السعوديين تأشيرة طويلة المدة أو إقامة دائمة بدلاً من الجنسية الغيرة تدفع امرأة لقتل ضرتها خنقاً.. و”جزائية الرياض” تلزمها بدفع الدية 4 طرق جديدة لمشاهدة فيديوهات فيسبوك شاهد.. مصافحة عريبة و عنيفة بين ترامب ورئيس الوزراء الكندي تأجيل محادثات سوريا في آستانة يومًا واحدًا

مستشار وزير الخارجية الإيراني: زيارة روحاني لـ”عُمان والكويت” ستتطرق إلى أزمتي سوريا واليمن

مستشار وزير الخارجية الإيراني: زيارة روحاني لـ”عُمان والكويت” ستتطرق إلى أزمتي سوريا واليمن
المناطق_الرياض

كشف مستشار وزير الخارجية الإيراني “حسين شيخ الإسلام”، أن زيارة الرئيس الإيراني “حسن روحاني” إلى كل من سلطنة عُمان والكويت التي بدأت اليوم الأربعاء، ستتطرق إلى أزمتي سوريا واليمن، مشيرًا إلى أن روحاني سيبلغ في زيارته بلدان المنطقة أن “الأزمات لن تحلَّ باتباع الأساليب العسكرية”.

وقال شيخ الإسلام، إن الرئيس روحاني سيبلغ في هذه الزيارة إلى الكويت وسلطنة عُمان رسالته إلى بلدان المنطقة حول ضرورة إحالة مصير البلدان الأخرى كسوريا واليمن إلى شعوبها، وعدم اعتماد الحلول العسكرية في حلّ أزمات المنطقة بحسب تعبيره.

واعتبر المسئول الإيراني إن جولة روحاني إلى الكويت وعُمان تتمثل بأن إيران لا تريد الهيمنة على المنطقة، بل تريد منطقة قوية وأن تكتسب البلدان الإسلامية القوة، منوهًا إلى أن “روحاني سيزور الكويت وعُمان حيث تربطهما أفضل العلاقات مع إيران”.

هذا وقد وصل فعليا الرئيس الإيراني صباح اليوم إلى العاصمة العمانية “مسقط” في بداية لهذا الزيارة التي تستغرق عدة ساعات يطير بعدها لدولة الكويت في زيارو مماثلة تستغرق عدة ساعات فقط.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>