القيادة تهنئ رئيسة جمهورية ليتوانيا بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات تهنئة إلى رئيسة ليتوانيا داليا غرباوسكايتي بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعربت القيادة باسمها واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيسة، ولحكومة وشعب ليتوانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.