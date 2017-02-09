 القيادة تهنئ رئيسة جمهورية ليتوانيا بذكرى الاستقلال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المرور ينفي تخفيض المخالفات المرورية الرئيس الإيراني قبيل مغادرته لـ”سلطنة عمان”: “أي سوء فهم يتم تسويته بالحوار” مدير مكافحة المخدرات بنجران يزور الغرفة تكافل تودع 120 مليون ريال في حسابات 230 ألف طالب وطالبة تمثل إعانات الفصل الدراسي الثاني “الخطوط السعودية”: اكتشفنا تزوير التذاكر عام 2008.. والحكم النهائي صدر قبل 15 شهرا “قياس” يعلن فتح باب التسجيل في مقياس التحصيل الدراسي “حساب المواطن”: استثناء احتساب “الإبل والأغنام والدواجن” لغرض التربية كدخل إضافي ملتقى “قادر” لذوي الاحتياجات الخاصة بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بنجران مقاتلات روسية تشن أعنف قصف جوي على درعا السورية القيادة تهنئ رئيسة جمهورية ليتوانيا بذكرى الاستقلال تكريم آخر بالخرج للأمير عبدالرحمن والمناطق تسترجع ماقال أمام الملك سلمان مقتل وافد آسيوي بسبب مشاجرة جماعية بالحجارة في مكة

القيادة تهنئ رئيسة جمهورية ليتوانيا بذكرى الاستقلال

القيادة تهنئ رئيسة جمهورية ليتوانيا بذكرى الاستقلال
واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات تهنئة إلى رئيسة ليتوانيا داليا غرباوسكايتي بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.
وأعربت القيادة باسمها واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيسة، ولحكومة وشعب ليتوانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>