ملتقى “قادر” لذوي الاحتياجات الخاصة بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بنجران

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بنجران ملتقى قادر لذوي الاحتياجات الخاصة برعاية مدير فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية أ.عبدالله الدوسري بالشراكة مع جمعية شمعة أمل وبرعاية إعلامية من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية وذلك في يومي الجمعة والسبت الموافق ٢٠-٢١من الشهر الجاري في تمام الساعة ٥عصرا بمقر اللجنة حتى ٨:٣٠م.

وأوضح محمد القرني المدير التنفيذي بلجنة تنمية نجران بأن اللجنة تهتم بهذه الفئة الغالية في المجتمع إذ تنوع البرنامج بين دورات وتجارب نجاح من نفس الفئة نجحت رغم التحديات ويتخلل البرنامج فرق ترفيهية وإنشادية وكذلك سحوبات يومية للمشاركين ويتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية لرعايتها الإعلامية للبرنامج والشكر موصول لجمعية شمعة أمل في التواصل مع المشاركين والمساهمة الفعالة في إعداد وتنفيذ البرنامج.