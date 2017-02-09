 “حساب المواطن”: استثناء احتساب “الإبل والأغنام والدواجن” لغرض التربية كدخل إضافي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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“حساب المواطن”: استثناء احتساب “الإبل والأغنام والدواجن” لغرض التربية كدخل إضافي

“حساب المواطن”: استثناء احتساب “الإبل والأغنام والدواجن” لغرض التربية كدخل إضافي
المناطق_الرياض

ذكر مصدر مسؤول في برنامج “حساب المواطن” أن البرنامج يستثني تسجيل واحتساب الثروة الحيوانية “الأغنام والأبقار والإبل والدواجن” المعدة لغرض التربية والاستهلاك الشخصي كدخل إضافي.

وأضاف المصدر، وفقا لـ”المدينة”، أن الثروة الحيوانية إذا كانت بغرض التجارة وتدر دخلاً على المتقدم، فإنه يجب الإفصاح عنها.

وعن كيفية اكتشاف التحايل في هذا الموضوع أشار المصدر إلى أنه سيتم التعامل مع كل حالة على حدة، مضيفاً أن هذه التفاصيل ستحدد عندما تقوم اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد سياسات البرنامج، حيث تتضح آليات العقوبات، وطرق التحايل.

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