 “قياس” يعلن فتح باب التسجيل في مقياس التحصيل الدراسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 15 فبراير 2017 ميلاديا

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“قياس” يعلن فتح باب التسجيل في مقياس التحصيل الدراسي

“قياس” يعلن فتح باب التسجيل في مقياس التحصيل الدراسي
المناطق - واس

أعلن المركز الوطني للقياس فتح باب التسجيل في مقياس التحصيل الدراسي للطلاب وذلك عبر موقعه الإلكتروني، وبين مدير إدارة العلاقات والإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بالمركز إبراهيم الرشيد، أن التسجيل متاح حالياً للطلاب، وسيكون موعد اختبار الفترة الأولى خلال الفترة من 10-12 شعبان 1438هـ، واختبار الفترة الثانية من 24-26 شعبان 1438هـ، أما فيما يخص الطالبات فسيكون التسجيل متاح يوم الأحد القادم، وموعد إجراء اختبار الفترة الأولى خلال الفترة من 10-14 شعبان 1438هـ، والفترة الثانية ستكون من 24-28 شعبان 1438هـ، وذلك في عدد من المقرات ومراكز الاختبار الموزعة على مختلف مدن ومناطق المملكة.

وأفاد الرشيد أن مقياس التحصيل الدراسي يقدم لطلاب المرحلة الثانوية والراغبين في الالتحاق بالجامعات السعودية بما فيها الكليات الصحية، ويأتي كأحد شروط القبول في مؤسسات التعليم الجامعي.

وأشار إلى أن طبيعة أسئلة مقياس التحصيلي الدراسي تركز على المفاهيم العامة في مواد القسم العلمي “الأحياء، الكيمياء، الفيزياء والرياضيات” ، وتتفاوت من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية. فهناك عدد من الأسئلة تتطلب الفهم، وأخرى تتطلب التطبيق والاستنتاج, مشيراً إلى الأسئلة تغطي صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة ” 20 % أول ثانوي، و 30 % ثاني ثانوي، و 50 % ثالث ثانوي، وتتوزع الأسـئلة بنسب متساوية على مواد : الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات.

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